Лидеры ЕС готовы рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам из неподконтрольных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов. Об этом говорится в выводах Саммита ЕС, сообщает Европейская правда.

"Европейский Совет выражает свою крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений", - говорится в документе.

Отмечается, что Европейский Совет в тесной координации со своими международными партнерами продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений. Также саммит ЕС призвал к срочному возобновлению переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.

Напомним, что Зеленский призвал желающих снять санкции с России поехать на Донбасс и в Крым.

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