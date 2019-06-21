С 07.00 пятницы, 21 июня, движение в районе станции метро "Академгородок" парализовали пробки, люди вынуждены идти на работу несколько километров прямо вдоль трассы. Об этом передает 112 Украина.

Ремонт дороги в районе станции "Академгородок" длится уже второй год: зимой прошлого года работы приостанавливали и в апреле 2019 возобновили на проспекте Академика Палладина.

Пользователи в Facebook сообщают, что многокилометровые пробки сохраняются в часы пик уже длительное время.

Видео: facebook.com/lena.broskova

Согласно данным сервиса Google Maps, по состоянию на 08:30 движение парализовано от проспекта Генерала Наумова по проспекту Академика Палладина и Большой окружной дороге до начала проспекта Победы.

Фото: google.com.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве на выходных полностью ограничат движение транспорта возле "Шулявской". В ночь 23 июня с 01:00 до 12:00 часов дня будет полностью ограничено сквозное движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода.

Напомним, что появились фото последствий страшного ДТП на бульваре Дружбы Народов в Киеве, в котором погибли 4 человека.