В пятницу, 21 июня, в НБУ установили официальный курс доллара США на уровне 26,37 гривен, прибавив 4 копейки. При этом курс евро вырос сразу на 31 копейку, достигнув уровня 29,82 гривен.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

10 российских рублей - 4.16 гривен;

100 китайских юаней - 384.80;

100 польских злотых - 700.7990;

100 долларов США - 2637.58 ;

100 евро - 2982.32

Как сообщала "Страна", в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины.

Ранее банкиры предупредили, как будет расти курс доллара. За первую половину дня 14 июня американская валюта подешевела до 26,39 грн./$, но после обеда подскочила вверх. Говорят, что это произошло из-за покупок НБУ: в банке приобретали валюту именно по этому курсу.

С 10 по 14 июня представители НБУ начали наращивать покупки доллара на межбанковском валютном рынке Украины $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн).

Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

В американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.