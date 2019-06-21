Решение о строительстве будущей Чернобыльской атомной электростанции приняли в Киевском обкоме Компартии Украины. Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук, передает ТСН.

"Я хочу сказать, чтобы вы знали, как решался вопрос о строительстве станции. Украина не была самой первой и главной территорией, где должна была быть построена атомная электростанция. И на том, что она должна быть построена в Украине, настаивал и принял решение Киевский обком партии. И единственный человек, который запротестовал против строительства (атомной - Прим.Ред.) электростанции над Киевом на Днепре, был президент Академии наук Борис Евгеньевич Патон. Все остальные согласились", - сказал Кравчук.

В течение 1965-1966 годов Киевское отделение проектного института "Теплоэлектропроект" обследовало 16 пунктов в Киевской, Винницкой и Житомирской областях для строительства будущей АЭС. Выбрали Киевскую область - место под строительство будущей Чернобыльской АЭС около села Копачи утвердила Коллегия Госплана УССР 18 января 1967 года.

Через несколько недель, 2 февраля, рекомендации Госплана УССР о размещении АЭС возле Копачей также были утверждены Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Строительство ЧАЭС начали в 1970 году, а первый ее блок запустили в 1977 году.

На начало 1986 года Чернобыльская АЭС была самой мощной на европейской части СССР.

После взрыва энергоблоки начали останавливать один за одним, что в целом не требовалось. Они могли и дальше вполне безопасно вырабатывать электроэнергию, ведь ЧП произошло в результате проведения эксперимента, а не штатной работы.

Окончательно ЧАЭС остановили только в 2000 году, после 23 лет эксплуатации. Сейчас здание АЭС законсервировано. В советские времена в Украине ввели в эксплуатацию 5 АЭС - Чернобыльскую, Запорожскую, Южноукраинскую, Ровенскую и Хмельницкую. Четыре АЭС не достроили – Харьковскую, Одесскую, Крымскую и Чигиринскую. Также рассматривался вопрос о строительстве Закарпатской АЭС.

Как сообщала "Страна", ученые обнаружили зимовавшего у Чернобыльской АЭС медведя и предупредили туристов о встрече с ним.

Напомним, что сериал HBO "Чернобыль" назвали "радиоактивной клюквой, в которую поверят".