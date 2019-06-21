В пятницу, 21 июня, погода в Украине будет солнечной почти по всей территории страны. Дожди ожидаются только в западном регионе. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В западных областях сегодня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем составит до +32°, ночью – +17-20°.

В северном регионе будет жарко. Температура воздуха днем достигнет +30...+33, ночью +17...+19. В восточном - днем воздух прогреется до 33-35, ночью – 18-20.

Осадков не ожидается в южном регионе, температура воздуха днем там +33...+35, ночью +21...+23. В центральном регионе и Киеве температура составит +31...+33 днем, ночью от +19 до +21.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", сегодня наступит самый долгий день в году и начало астрономического лета. Светло будет целых 17 с половиной часов, а темнота опустится всего лишь на 6 с половиной.

Напомним, что спасатели предупредили о загрязнении воздуха в Киеве. В воздухе столицы Украины скопилась грязь.