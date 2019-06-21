Вчера националисты, порохоботы и "профессиональные активисты" вынудили ректора Киевского нацуниверситета подписать приказ об увольнении Андрея Портнова.

Известный юрист, недавно вернувшийся в Украину, недавно был восстановлен на должности преподавателя кафедры конституционного права - где работал до 2014 года в звании профессора.

Возвращение Портнова еще в мае вызвало бурю негодования среди сторонников Петра Порошенко - тем более, что юрист инициировал против экс-президента уже шесть уголовных дел.

А восстановление Портнова в университете стало поводом, чтоб устроить мини-майдан.

Интересно, что вся эта политическая акция была подана как протест студентов. Хотя среди ее организаторов превалировали бывшие активисты Банковой, а координировали нардепы, идущие в Раду вместе с Порошенко.

"Страна" разбиралась, что произошло в главном столичном вузе этой ночью.

Как Портнов попал в КНУ

Еще неделю назад стало известно, что Портнов с 1 сентября приступает к работе на юрфаке КНУ им. Шевченко.

"Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права", - процитировал глава отдела кадров вуза Алексей Иванченко приказ о трудоустройстве.

Портнов преподавал на кафедре конституционного права юрфака с 2009 по 2014 год. То есть примерно весь период своей работы в Администрации президента Виктора Януковича. Политика уволили в феврале 2014 года.

Формально - потому что нашли преподавателя, который не совмещает две работы сразу.

"Он работал тогда как совместитель, был уволен в связи с тем, что мы приняли на его должность штатного работника. Вы знаете, кем он тогда был по основной должности", - отметил руководитель отдела кадров.

Но фактически - из-за смены политической обстановки в Украине. К власти на тот момент пришли руководители Евромайдана, а Янукович и часть его команды покинули Украину.

Портнов после Майдана жил в Европе - где сумел аннулировать обвинения против себя. Все дела против Портнова в Украины были закрыты, а санкции Евросоюза - сняты.

Тем не менее, юрист не возвращался в Украину, заявляя, что в Украине Петра Порошенко с продолжается незаконное преследование оппозиции.

А когда президентом стал Владимир Зеленский, Портнов приехал в Киев. Он инициировал открытие шести уголовных дел в отношении Порошенко и его окружения.

И даже успел восстановиться в университете, где преподавал до 2014 года.

Что и вызвало акцию протеста сторонников Порошенко.

Ход протеста

Ближе к вечеру 20 июня под стенами красного корпуса КНУ собралось около 300 человек, которые требовали отставки Портнова. На том основании, что это "пророссийский политик" и бывший сотрудник АП Януковича.

"Как известно Андрей Портнов - является пророссийским политиком, который с апреля 2010 до конца февраля - был руководителем Главного управления по вопросам судоустройства и заместителем главы Администрации Виктора Януковича и членом Высшего совета юстиции. Именно благодаря его действиям был установлен абсолютный контроль за судебной системой режимом Януковича.

Является одним из авторов законов 16 января. Подозревается ГПУ в причастности к массовым убийствам активистов во время евромайдана и разворовывании земли и объектов недвижимости в Межигорье", - говорилось в обращении собравшихся к ректору Леониду Губернскому.

Собравшиеся требовали ректора, но был конец рабочего дня, и Губернского в здании не было. Тогда организаторы акции расположились на ночевку прямо в красном корпусе на улице Владимирской (видимо, так и было задумано изначально).

Ночью к протестующим вышел ректор и заявил, что согласен подписать приказ о снятии Портнова. И сделал это прямо в их присутствии.

Фото Виктории Сюмар

Но этого собравшимся показалось мало. Они окружили Губернского и начали требовать от него извинений, что Портнова вообще вернули на работу в вуз.

Тот извинился, а толпа взорвалась радостными криками.

В этом эпизоде с извинениями есть важный момент. Вряд ли студенты вуза могли так вызывающе вести себя с собственным ректором. Тогда кто организовал акцию?

Кто на самом деле атаковал Губернского

СМИ вчера массово подавали события в университете как протест студентов. Не исключено, что они там также присутствовали. Однако организаторами акций выступили чисто политические организации - С14, "Відсіч", "Гражданский сектор Евромайдана" и другие.

Среди активистов оказалось также немало работников ведомства Ульяны Супрун.

Видео с акции размещено на Facebook координаторов националистов - Евгения Карася и Сергея Мазура (фигуранта дела о погроме цыганского табора на Лысой горе).

Глава ультраправой С14 Карась также возглавил митинг у стен вуза.

Интересно, что Карась стоит прямо напротив Губернского в момент его унижения - даже по этому видно, кто на самом деле руководит акцией.

Приехала в университет и нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар, которая идет в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко (и, по данным "Страны", является главным политтехнологом партии).

Она сфотографировала ректора, когда тот подписывал приказ о снятии Портнова. То есть - тоже стояла возле Губернского.

Таким образом свое решение ректор крупнейшего вуза страны принял под давлением одиозных националистов и народных депутатов.

А не сугубо студентов, как это преподносится сейчас.

Это значит, что практика внесудебного, уличного давления на неугодных в Украине сохраняется и после поражения на выборах Петра Порошенко.

У Владимира Зеленского пока никак не комментировали инцидент.

Кстати, по заявлениям очевидцев, среди студенческих активистов превалировали учащиеся исторического факультета - а не юрфака, на который зачислили преподавать Андрея Портнова.

О том, что акция носит не просто политический характер, а направляется из штаба Порошенко, свидетельствует и реакция соцсетей. За атаку на вуз единым фронтом выступили "порохоботы" - Виталий Гайдукевич, Роман Доник, Елена Монова и другие.

Реакция Портнова

Сам юрист накануне акции протеста лично призывал сторонников Порошенко на нее прийти.

"Уважаемые порохоботы, не забываем, сегодня в 18-30 возле Национального университета Шевченко у вас акция в защиту Порошенко. Тезисы обычные - нет реваншу и нет Портнову в КНУ. Вход со стороны красного корпуса".

Уже в ходе акции он заявил, что согласен со всеми ее лозунгами.

"Послушал озвученные на митинге против Портнова тезисы и настолько с ними согласен, что полностью присоединяюсь к сказанному, разделяю высказанную озабоченность и теперь и сам выступаю против Портнова", - написал юрист в Telegram.

После того, как ректор Губернский отменил приказ о его назначении, Портнов написал, что воспринимает это спокойно.

"Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - отметил Портнов.

"А при Баканове СБУ по-прежнему курирует С14?". Реакция соцсетей

В социальных сетях уже начали обсуждать акцию "порохоботов" против Портнова.

Лидер партии "Голос" (как уже писала "Страна", не исключено, что эта партия после выборов создаст правящую коалицию со "Слугой народа") Святослав Вакарчук ее, например, поддержал.

"Ректор КНУ, как говорят, согласился отменить свой приказ о назначении Портнова профессором кафедры конституционного права. Это - победа, прежде всего, студентов, которые громко и четко указали администрации ВУЗОВ на недопустимость таких назначений. А еще - мобилизовали в свою поддержку активистов и гражданских лидеров, среди которых и кандидаты от "Голоса". За такими молодыми людьми - будущее нашей страны!

Вместе очистим от портновщины юридическое образование и судейскую систему. И тогда станет возможным верховенство права, строить и защищать которое наша команда и идет в Парламент. А завтра - будем контролировать, чтобы Леонид Губерский таки подписал обещанный приказ и действительно не допустил Портнова до образования будущих юристов", - написал музыкант.

Впрочем, многие видят в происходящем попытку Порошенко "сбить" Портнова.

Журналист Денис Иванеско написал, что после того, как ГБР предъявит обвинения экс-президенту Петру Порошенко, Портнов сможет выгодно продавать билеты на свои лекции "Как посадить президента?".

"ГБР на той неделе грозится провести допрос Порошенко. В результате ему могут предьявить подозрение, по которому есть лишь 1 мера пресечения - арест. И именно ее должен будет выбрать суд.

Тогда Андрей Портнов смело сможет продавать по $1000 билеты на свою публичную лекцию: "Как посадить президента?".Те несчастные студенты, которые сегодня протестовали в КНУ, скорее, станут революционерами. Но никогда не смогут по закону привлечь к ответственности бывшего главу государства имея в ресурсах лишь знания права и информацию.", - написал он.

"Сегодня активисты протестовали против преподавания в ун- те Андрей Портнов (Andriy Portnov)

Что ж, меня вообще это не удивляет. Я много раз видела протест большинства.

И, честно говоря, при более подробном приближении "большинство" никогда не могло объяснить: а что, собственно, привело его в такое неистовство?

И тут я, кстати, не только об Андрее Портнове.

Более того, я тут недавно записывала программу с одной милой женщиной, доктором наук. Так вот, она доказала плагиат в диссертациях жены Кириленко, бывшего министра Квита, Лилии Григорович и др

... и чего- то я не видела, чтобы студенты вышли на протесты в связи с этим.

Одна из известных журналисток была лишена научного звания в связи с плагиатом. И что? Ничего. Уверенно рассказывает про свободу слова и клеймит всех, с кем раньше обнималась. Пытается обниматься с теми, кого еще недавно называла "мерзотой".

Короче....

Как-то странно все в нашем королевстве", - пишет журналистка Наталья Влащенко.

Политтехнолог и основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский задался вопросом, по-прежнему ли СБУ курирует С14 после назначения нового главы.

"Запрет на профессию.

Студенты и националисты (включая С14) вынудили ректора КНУ им. Т.Г. Шевченко отменить распоряжение о восстановлении в должности Андрея Портнова к вящему удовольствию Порошенко, Сюмар, Парубия и все этой шпаны.

Вот мне интересно, какой процент принявших участие в протесте проплаченные порохоботы, а какой - добросовестно заблуждающиеся приличные ребята и девушки, которых распропагандировали провокаторы, а также какая в этом безобразии роль СБУ.

Ау, Зе - скажите пару слов, как там Ваш назначенец в СБУ, по-прежнему курирует С14?" - написал Погребинский.

"Карась, Сюмар, Мазур. Студенты, которых мы заслужили", - иронизирует заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Также Крюкова вспомнила о том, как студенты хотели учиться у Портнова:

"Меня много раз пытались сделать персоной нон-грата. Приглашали на лекцию о свободе слова. И отменяли за час. Когда вмешивалась муниципальная власть. Просили выступить перед студентами, чтобы вдохновить их на профессию. И отменяли событие, когда бурчали провинциальные бароны. Аудитория искала меня, и находила. Мы встречались в подполье, в недоумении. Отчего политика стоит над культурой и образованием в нашей стране? Как можно запретить лекцию о свободе слова? Но они запрещали. Особенно обидно было, когда дверь захлопывалась перед студенческим залом. Показательно, что молодым людям на моем примере давали урок, а как это быть нерукопожатным. В их мире. Они хотели, чтобы это выглядело именно так. Но студенты меня находили. И нам было отлично вместе. Так отсеивались лучшие, волевые и самые любознательные, которые учатся думать своей головой.

Сегодня Андрей Портнов попытались сделать персоной нон-грата и запретить его лекции в университете Шевченко - прекрасная подача для сильных и смелых студентов юрфака. Организаторы, среди которых нет ни одного студента, ни одного преподавателя этого ВУЗА - глупые люди. Они плохо понимают логику молодости и студенчества, когда интересно все, что запрещено. По итогу многие узнали, что Портнов - преподаёт, что он ещё и профессор. И захотели у него учиться. И что университет Шевченко очень далёк от автономности академического образования.

Уважаемые студенты, не медлите, не бойтесь, не малодушничайте. Соберитесь в активную группу, отгоните к черту активистов, закройте Портнова в большом лектории и вытащите из него все знания! Пусть даже если это придётся сделать за пределами красного корпуса", - написала Крюкова.

Другие отметили роль истфака КНУ в протестах.

"Главный вывод из промежуточного успеха сегодняшнего протеста в красном корпусе университета Шевченко - хочешь вернуть Портнова, сперва переведи истфак на ВДНХ. Студенты-историки душа и движущая сила протеста. А вот у студентов-юристов гражданское самосознание сможет разбудить разве только полный запрет парковки перед красным корпусом. Да и то, наверное, пап вместо себя протестовать пришлют", - пишет блогер Андрей Плахонин.

А сторонник Порошенко экономист Борис Кушнирук считает, что Портнов сможет и дальше работать в университете. Поскольку его увольнение таким способом сомнительно с точки зрения закона.

"Что касается Портнова, то я бы не спешил радоваться, что ректор КНУ подписал приказ об отмене приказа о приеме Портнова на должность профессора. Я далеко не уверен, что наш Кодекс законов о труде это позволяет делать.

Если не было формальных нарушений при зачислении Портнова на должность профессора, то потом так легко его уволить невозможно.

Не исключаю даже, что ректор Губерский с ним это решение согласовал. Потому что подав иск в суд, Портнов получит постановление, что издание приказа об отмене предыдущего приказа не соответствует законодательству. Поэтому уже по решению суда он будет восстановлен на должность профессора. И потом Губерский разводить руками, что он уже ничего сделать с этим не может".