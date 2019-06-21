После того, как отец погибшей Кати Гандзюк добился встречи с президентом Владимиром Зеленским, о рандеву с гарантом попросил и главный подозреваемый по делу глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Об этом он сам написал в Facebook.

"Если бы год назад мне сказали, что я попаду в такую историю, - ни за что не поверил бы. Потому что это - бред, так не бывает. Но, как оказалось, если так нужно Порошенко и его кумовьям, может произойти невозможное. Например, можно заснуть уважаемым человеком, а проснуться обвиняемым в убийстве - без каких-либо доказательств и вины. И полбеды, если бы об этом судачили просто любители сплетен. Но несуществующие обвинения проговаривает на всю страну генеральный прокурор! И все как один подхватывают эту белиберду.

Для тех, кто решил со мной покончить, что бы я ни говорил - конечно, буду с любой стороны неправ. Наверное, по их мнению, я должен был молча позволить выпачкать себя в непотребстве, льющемся на меня с экранов ТВ и интернета, а в итоге безропотно сесть в тюрьму. Сесть просто так - потому что это выгодно Луценко, проплаченным активистам и преступникам в погонах. Кто из генпрокуратуры ответит за то, что мои дети сегодня боятся ходить по улицам? Они - дети отца, которого оболгали и оклеветали; человека, которого ещё недавно без единого доказательства хотели упрятать в тюрьму на пожизненное заключение!

Знаю, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение встретиться с отцом Екатерины Гандзюк. Могу себе представить, ЧТО он будет говорить обо мне с бумажки, которую ему вручат политтехнологи, раскручивающие сегодня его страницу в Фб, и прочие НАЕМники.

Уважаемый Владимир Александрович, если Вы гарантируете права ВСЕХ граждан Украины, то я имею право просить Вас встретиться и со мной. Я готов детально рассказать и показать, ИЗ ЧЕГО мне придумали обвинение порошенковские прокуроры. Также я готов предоставить доказательства того, какими методами действует против меня генерал СБУ Данил Доценко, который до сих пор крышует бандформирования в Херсонской области. Из последних сил верю, что Виктор Гандзюк не станет защищать перед Вами этого человека, потому что есть основания думать (и это не только мои выводы), что именно Доценко причастен к ВНЕЗАПНОЙ смерти Катерины. Почему СБУ не принимает во внимание данные независимого полиграфа, который я прошел? Почему "забыло" о том, что убийцы дневали и ночевали в офисе народного депутата от БПП Николая Паламарчука? Почему и куда исчезли улики, как, например, телефон и ноутбук Катерины, где хранится ВСЯ информация о круге ее общения и контактах за последнее время? И если меня обвиняют в организации уничтожения херсонских лесов, то почему сегодня, когда я под присмотром всех служб и при браслете слежения, лес как пилили, так и пилят, как вывозили из области, так и вывозят?!

Хочу и прошу только одного: независимого расследования! Генеральной прокуратуре, подзуживающей уже бывшему президенту, веры нет. Они себя дискредитировали. Я даже не прошу уже извинений от них. Я требую справедливости и правды! Я - гражданин Украины, не лишен свободы и не преступал Закон, не иду на выборы и не являюсь угрозой ни для какой политической силы.

Всё, что мне нужно, это просто жить и работать в стране, где похоронены мои родители, где живут мои дети. Я - глава Херсонского областного совета - приграничной области; и в том, что наш регион до сих пор украинский, огромная заслуга нынешнего депутатского корпуса!

Хочу обратиться и к тем, кто щедро поливает меня помоями. Вы меня этим не сломаете. Нет, я не становлюсь от этого сильнее, вы своей агрессией отобрали у меня несколько лет жизни, заставляете плакать дорогих мне людей. Я точно знаю, что Бог всё расставит по своим местам и каждому воздаст по заслугам.

И пусть сегодня эти слова вызовут у моих недоброжелателей смех, - это будет лишним доказательством того, насколько они бесчеловечны и глупы. Я ношу всего лишь электронный браслет слежения, а им нести этот крест", - написал Мангер.

Фото: facebook.com/vlad.manger

Ранее "Страна" сообщала, что в домах экс-зама Херсонской ОГА начались обыски по делу Гандзюк. Он обвинил конкурента по округу.