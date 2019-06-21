Сегодня ночью, 21 июня, в Тбилиси, силы спецназа и полиции жестко разогнали массовую акцию протеста против визита делегации Госдумы России. Об этом передает местная радиостанция Fortuna.

После применения силовиками спецсредств для разгона протестующих среди пострадавших оказались не только участники акции протеста, но и журналисты, которые освещали событие. С проспекта Руставели в больницу доставили журналистку, которая была ранена резиновой пулей, выпущенной полицейскими. По предварительным данным, девушка потеряла глаз.

Фото: fortuna.ge

Для разгона демонстрантов использовались также водяные пушки. Раненая девушка - не единственный журналист, пострадавший во время протестов.

По состоянию на утро 21 июня, протестующие на проспекте Руставели разогнаны по разным частям улицы, остались только небольшие группки.

По данным Минздрава Грузии, всего пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек.