Внешнеполитическое ведомство Германии довольно оперативно отреагировало на выводы Международной следственной группы относительно катастрофы рейса MH17 на Донбассе.

В Берлине назвали объявление имен россиян подозреваемых в теракте "важным шагом для раскрытия полной правды".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Германии в своем официальном Twitter.

"298 человек погибли в результате катастрофы самолета MH17. Совместная следственная группа объявила о начале уголовного преследования и представила дополнительные результаты своего расследования. Это важный шаг, чтобы раскрыть полную правду этого ужасного акта", - говорится в заявлении ведомства.

Фото: twitter.com/GermanyDiplo

Напомним, что Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета. Это россияне Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и гражданин Украины Леонид Харченко (позывной "Крот").

Ранее "Страна" сообщала, что Россия не хочет обсуждать свою ответственность за катастрофа MH17 на переговорах с Австралией и Нидерландами.