В расследовании обстоятельств гибели народного депутата Дмитрия Тымчука, следствие рассматривает самоубийство как основную версию. Однако об этой официальной и основной версии объявят только после проведения всех следственных действий - допросов лиц, имеющих информацию о причине смерти Тымчука и получения результатов судебных экспертиз.

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - рассказала Надежда Максимец.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева также отметила, что в рамках следствия назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.

"Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые провели комплексное обследование тела погибшего", - отметила Максимец.

Максимец подтвердила, что в квартире было два человека - "погибший и женщина, это установлено по камерам видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не находилось".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что сожительница Тымчука, сообщившая о смерти нардепа в полицию, оказалась его помощницей.