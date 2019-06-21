Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты, которыми предусматривается выделение Украине около $700 миллионов в следующем финансовом году (начинается в США с 1 октября - Прим.Ред.).

Об этом сообщило посольство Украины в США в официальном Facebook.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн. долларов для поддержки Украины.

Так, в проекте закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагается выделить для поддержки безопасности Украины, определена в объеме 250 млн. долларов. Из указанной суммы 50 млн. долларов должны быть направлены исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определены в объемом $ 445 700 000 долларов. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования для предоставления нашему государству помощи по программе "Международное военное финансирование".

Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись Президенту США", - заявили наши дипломаты.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

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