Андрей Портнов, вернувшийся в Украину юрист и экс-заместитель главы Администрации Януковича сдержанно отреагировал на тот факт, что руководство Киевского национального университета им. Шевченко под давлением студентов и националистов отменило свое же решение о восстановлении его в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом сам Андрей Портнов написал в своем Telegram-канале.

"Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - заявил Портнов.

Фото: tlgrm.ru/channels/@PortnovUA/784

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что пишут соцсети об акции против Портнова в КНУ.

Также мы рассказывали, что Портнов подал пятое заявление против Порошенко и Парубия в ГБР.