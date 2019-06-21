Портнов спокойно принял отказ от должности в университете им. Шевченко и продолжает заниматься Порошенко
Андрей Портнов, вернувшийся в Украину юрист и экс-заместитель главы Администрации Януковича сдержанно отреагировал на тот факт, что руководство Киевского национального университета им. Шевченко под давлением студентов и националистов отменило свое же решение о восстановлении его в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Об этом сам Андрей Портнов написал в своем Telegram-канале.
"Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - заявил Портнов.
Фото: tlgrm.ru/channels/@PortnovUA/784
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что пишут соцсети об акции против Портнова в КНУ.
Также мы рассказывали, что Портнов подал пятое заявление против Порошенко и Парубия в ГБР.