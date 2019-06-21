В Сенате США провели закрытое слушание по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом пишет Politico.

По данным издания, представители ВМС сообщили Сенату о неопознанных объектах в небе, с которыми встречались американские пилоты.

Как рассказала представитель сенатора Марка Уорнера, конгресс серьезно изучает этот вопрос, поскольку это касается безопасности американских пилотов.

"Не важно, идет ли речь о метеорологических аэростатах, маленьких зеленых человечках или о чем-то другом", - отметила представитель сенатора.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области возле сельсовета приземлился НЛО.

Также мы писали, что ученые ответили на вопрос, существуют ли инопланетяне. Сотрудники Калифорнийского университета в Беркли (США) в рамках масштабной программы поиска внеземного разума Search for Extraterrestrial Intelligence, или SETI, обследовали 1327 соседних звезд. Астрофизики не зафиксировали ни одного радиосигнала и других свидетельств существования инопланетных цивилизаций.