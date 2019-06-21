Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что считает унизительным для своей страны иметь ВВП на уровне Мали, Сальвадора или Анголы. Об этом он сообщил в четверг в Киеве, где проходила встреча "Диалог власти и бизнеса", передает ТАСС.

"Сейчас, как вы знаете, у нас ВВП такой же точно, как в таких "продвинутых" странах как Мали, Сальвадор, Ангола. Это, как говорится, ноу комментс. Это унизительно для европейской страны", - сказал он, обращаясь к украинским бизнесменам.

При этом президент напомнил, что он "обещал меньше государства в экономике". "И первые шаги для этого уже сделаны, - сказал Зеленский. - В дальнейшем позитивных перемен, я уверен, будет намного больше".

Кроме того, Зеленский озвучил задачи, которые необходимо решить для успешного развития экономики.

"Первое - Украине нужен доступ к дешевым ресурсам; второе - мы продолжаем европейскую интеграцию - для нас это не только большой рынок, но и очень важный культурный фактор; третье - мы работаем для улучшения кредитного рейтинга страны; четвертое - мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире - сюда должна стоять очередь из инвесторов, Украине надо избавиться от коррупции и вывести экономику из тени", - заявил Зеленский, пообещав при этом продолжать сотрудничество с МВФ.

Ранее сообщалось, что не мешать бизнесу, инвестировать в образование, науку и технологии - рецепт превращения Украины в богатую страну от Зеленского.

Также мы писали, что Зеленский пообещал, что уже через год контрабанда и рейдерство перестанут быть системными.