В Европейском Совете, помимо "летнего" пакета Крымских санкций против России, продлили на полгода секторальные санкции в отношении России из-за невыполнения минских договоренностей. Об этом на своей странице в Твитере написал спикер Европейского Совета Пребен Ааман.

"Российские (секторальные) санкции единогласно продлены на последующие шесть месяцев вследствие отсутствия имплементации Минских соглашений", - говорится в сообщении, сделанном в ходе заседания Европейского Совета.

Скриншот: Twitter/Preben Aamann

Такое решение лидеров европейских стран прокомментировал Посол Украины в Королевстве Бельгия, Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на собственной странице в сети Twitter.

"Второе за сегодня важное решение ЕС — лидеры ЕС согласовали продление секторальных санкций против РФ до января 2020 г. Надеюсь на завершение всех юридических процедур к Саммиту. Выводы #JIT также подтвердили ответственность РФ как за сбивание МН17, так и за агрессию против Украины" - отметил дипломат.

Скриншот: Twitter/Mykola Tochytskyi

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о пользе санкций для России.

Также мы писали, что Зеленский призвал желающих снять санкции с России поехать на Донбасс и в Крым.