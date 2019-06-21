В столице Грузии правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули против митингующих.

По предварительным данным, пострадали с обеих сторон несколько десятков человек.

Сообщается, что части пострадавшим врачи бригад "Скорой помощи" оказали помощь на месте. Официальные данные о пострадавших пока отсутствуют.

Митингующие в Тбилиси в эти минуты продолжают попытки прорваться в здание парламента, спецназ пока не применяет силу.

Между тем, ряд посольств стран Евросоюза призвали стороны к спокойствию и сохранению мира в стране.

Как передают грузинские телеканалы, полиция пытается сдержать митингующих. Силовики применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Атакующие в свою очередь отступать не собираются и пытаются идти в наступление.

Они используют все возможные предметы и сооружения, которые попадаются им под руку, в том числе баннеры и железные конструкции, а также закидывают полицейских бутылками.

Сотрудники полиции начали арестовывать демонстрантов. Проспект Руставели полностью занял отряд специального назначения.

Минздрав Грузии сообщает, что в результате столкновений на проспекте Руставели в Тбилиси пострадали 14 участников акции и 38 полицейских.

Кроме того пострадал в результате ранения резиновой пулей сотрудник одного из грузинских телеканалов. Его доставили в местную клинику для оказания медицинской помощи.

Фото: 360TV

Как сообщалось, ряд оппозиционных партий в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что акция протеста продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе.

По его словам, организаторы митинга приняли решение добавить также требование отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Между тем, по сообщениям СМИ, находящийся в Баку с визитом председатель парламента заявил, что не намерен покидать свой пост.

Ранее "Страна" показывала видео, как протестующие оппозиционеры ворвались в парламент Грузии.

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