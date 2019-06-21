Президент Украины Владимир Зеленский обозначил, что для Украины важнее новый кредит Международного Валютного фонда (МВФ), чем введение налога на выведенный капитал (НВК).

Об этом президент дал понять на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве, написал у себя в Facebook участник встречи Тарас Козак.

"Поставьте себя на мое место. Вы должны выбрать - или НВК, или кредит на $2 млрд и сотрудничество с МВФ на 5 лет. Что выберете?", - задал вопрос Зеленский во время дискуссии соавтору законопроекта Татьяне Шевцовой.

"Я выберу вариант убедить Международный Валютный Фонд, что ПНВК не несет серьезных угроз для бюджета в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной иметь быстрый рост экономики!", - ответила Шевцова.

- "Э, нет! Так не годится. Два варианта: либо НВК, либо кредит и МВФ?", - продолжил Зеленский.

- "Тогда я, как ответственный президент, выберу НВК", - настояла журналистка.

Козак подчеркнул, что президент Зеленский не ожидал такого ответа и смутился.

Фото: facebook.com/t.m.kozak

Ранее "Страна" сообщала, что президент заявил, что власти больше не будут мешать бизнесу.

Сегодня Зеленский также пообещал, что уже через год контрабанда и рейдерство перестанут быть системными.