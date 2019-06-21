Для Зеленского важнее кредит МВФ, чем налог на выведенный капитал
Президент Украины Владимир Зеленский обозначил, что для Украины важнее новый кредит Международного Валютного фонда (МВФ), чем введение налога на выведенный капитал (НВК).
Об этом президент дал понять на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве, написал у себя в Facebook участник встречи Тарас Козак.
"Поставьте себя на мое место. Вы должны выбрать - или НВК, или кредит на $2 млрд и сотрудничество с МВФ на 5 лет. Что выберете?", - задал вопрос Зеленский во время дискуссии соавтору законопроекта Татьяне Шевцовой.
"Я выберу вариант убедить Международный Валютный Фонд, что ПНВК не несет серьезных угроз для бюджета в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной иметь быстрый рост экономики!", - ответила Шевцова.
- "Э, нет! Так не годится. Два варианта: либо НВК, либо кредит и МВФ?", - продолжил Зеленский.
- "Тогда я, как ответственный президент, выберу НВК", - настояла журналистка.
Козак подчеркнул, что президент Зеленский не ожидал такого ответа и смутился.
Фото: facebook.com/t.m.kozak
Ранее "Страна" сообщала, что президент заявил, что власти больше не будут мешать бизнесу.
Сегодня Зеленский также пообещал, что уже через год контрабанда и рейдерство перестанут быть системными.