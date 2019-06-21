Вечером в четверг, 20 июня, после акции в Киевском университете ректор Леонид Губерский отменил свое распоряжение о восстановлении в должности юриста Андрея Портнова.

Напомним, акция против назначения Портнова на пост преподавателя вуза прошла сегодня под главным корпусом университета, а позже протестующие переместились и внутрь здания, прямо под кабинет ректора. Они требовали, чтобы Портнова немедленно уволили, а ректор извинился. Позже стало известно, что активисты добились своего и Губерский подписал указ, по которому Портнова в университете не будет.

В тоже время, среди протестующих было много политиков. Так, там был лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась. Было много и других "профессиональных протестующих". Так что называть это "протестом студентов" можно с большой натяжкой. Тем более, что акцию координировали порохоботы и нардепы от "Народного фронта" и БПП.

Между тем, это событие вызвало восторг у некоторых украинских политиков. Так, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал это "победой".

"Ректор КНУ, как говорят, согласился отменить свой приказ о назначении Портнова профессором кафедры конституционного права. Это - победа, прежде всего, студентов, которые громко и четко указали администрации ВУЗОВ на недопустимость таких назначений. А еще - мобилизовали в свою поддержку активистов и гражданских лидеров, среди которых и кандидаты от "Голоса". За такими молодыми людьми - будущее нашей страны!

Вместе очистим от портновщины юридическое образование и судейскую систему. И тогда станет возможным верховенство права, строить и защищать которое наша команда и идет в Парламент. А завтра - будем контролировать, чтобы Леонид Губерский таки подписал обещанный приказ и действительно не допустил Портнова до образования будущих юристов", - написал музыкант.

Скриншот: Facebook/Святослав Вакарчук

А Виктория Сюмар, которая занимается сейчас в партии Порошенко медийной составляющей (и, в том числе, координировала эту акцию против Портнова), написала, что "в Украине лучшая молодежь".

"Губерский разорвет соглашение с Портновым. Сейчас подписывает соответствующее решение. У нас лучшая молодежь!", - пишет она.

Скриншот: Facebook/Вікторія Сюмар

В тоже время, многие пользователи без восторга оценили произошедшие события.

Так, журналист Денис Иванеско написал, что после того, как ГБР предъявит обвинения экс-президенту Петру Порошенко, Портнов сможет выгодно продавать билеты на свои лекции "Как посадить президента?".

"ГБР на той неделе грозится провести допрос Порошенко. В результате ему могут предьявить подозрение, по которому есть лишь 1 мера пресечения - арест. И именно ее должен будет выбрать суд.

Тогда Андрей Портнов смело сможет продавать по $1000 билеты на свою публичную лекцию: "Как посадить президента?".Те несчастные студенты, которые сегодня протестовали в КНУ, скорее, станут революционерами. Но никогда не смогут по закону привлечь к ответственности бывшего главу государства имея в ресурсах лишь знания права и информацию.", - написал он.

Скриншот: Facebook/Denys Ivanesko

В свою очередь генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко написала, что не всегда протестующие могут понять, что именно привело их в гнев.

"Что ж, меня вообще это не удивляет. Я много раз видела протест большинства.

И, честно говоря, при более подробном приближении "большинство" никогда не могло объяснить: а что, собственно, привело его в такое неистовство?

И тут я, кстати, не только об Андрее Портнове

Более того, я тут недавно записывала программу с одной милой женщиной, доктором наук. Так вот, она доказала плагиат в диссертациях жены Кириленко, бывшего министра Квита, Лилии Григорович и др

... и чего- то я не видела, чтобы студенты вышли на протесты в связи с этим.

Одна из известных журналисток была лишена научного звания в связи с плагиатом. И что? Ничего. Уверенно рассказывает про свободу слова и клеймит всех, с кем раньше обнималась. Пытается обниматься с теми, кого еще недавно называла "мерзотой", - пишет Влащенко.

Скриншот: Facebook/Наташа Влащенко

А замглавреда "Страны" Светалана Крюкова на своей странице в Facebook отмечает, что после того, как студенты узнали, что Портнов является профессором, то захотели у него учится.

"Меня много раз пытались сделать персоной нон-грата. Приглашали на лекцию о свободе слова. И отменяли за час. Когда вмешивалась муниципальная власть. Просили выступить перед студентами, чтобы вдохновить их на профессию. И отменяли событие, когда бурчали провинциальные бароны. Аудитория искала меня, и находила. Мы встречались в подполье, в недоумении. Отчего политика стоит над культурой и образованием в нашей стране? Как можно запретить лекцию о свободе слова? Но они запрещали. Особенно обидно было, когда дверь захлопывалась перед студенческим залом. Показательно, что молодым людям на моем примере давали урок, а как это быть нерукопожатным. В их мире. Они хотели, чтобы это выглядело именно так. Но студенты меня находили. И нам было отлично вместе. Так отсеивались лучшие, волевые и самые любознательные, которые учатся думать своей головой.

Сегодня Андрей Портнов попытались сделать персоной нон-грата и запретить его лекции в университете Шевченко - прекрасная подача для сильных и смелых студентов юрфака. Организаторы, среди которых нет ни одного студента, ни одного преподавателя этого ВУЗА - глупые люди. Они плохо понимают логику молодости и студенчества, когда интересно все, что запрещено. По итогу многие узнали, что Портнов - преподаёт, что он ещё и профессор. И захотели у него учиться. И что университет Шевченко очень далёк от автономности академического образования.

Уважаемые студенты, не медлите, не бойтесь, не малодушничайте. Соберитесь в активную группу, отгоните к черту активистов, закройте Портнова в большом лектории и вытащите из него все знания! Пусть даже если это придётся сделать за пределами красного корпуса", - написала Крюкова.

Скриншот: Facebook/Svetlana Kryukova

Ранее сообщалось, что Портнова восстановили в должности профессора киевского национального университета им. Шевченко.

Также мы писали, что в ГБР заявили, что дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу.