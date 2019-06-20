В Сети появилась видеозапись пуска иранской ракеты по беспилотнику США в районе Ормузского пролива. Видео опубликовали на Iran Military Tube.

На кадрах американского канала виден момент пуска, а также анимация, которая изображает путь ракеты до места, где она сбила американский беспилотник.

До этого стало известно, что Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе.

Иранские военные заявили о том, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.

Первыми об успешной атаке заявили в Иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Бойцы КСИР сбили американский разведывательный БПЛА "Global Hawk". Указывается, что беспилотник был поражен в провинции Хормозган на юге Ирана.

RQ-4 Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА. Аппарат может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров. Разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical

Пентагон сначала опроверг данную информацию, но потом подтвердил.

После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку".