Получать единовременное пособие имеют право все выпускники учебных заведений (включая неинтернатного типа) из числа детей-сирот и детей, которые были лишены родительского попечения, передает Юрлига.

Отмечается, такие выводы были сделаны коллегией судей КАС ВА во время рассмотрения дела№ 158/1684/16-а по иску к отделу образования Киверцовской районной государственной администрации Волынской области о признании противоправным бездействия, обязательстве совершить действие.

Аргументируя исковые требования, истец (в интересах которого действовала Маневицкая местная прокуратура) ссылался на то, что имеет статус ребенка, лишенного родительского попечения, и как выпускник учебного заведения из категории детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в соответствии с ч. 7 ст. 8 Закона № 2342-IV "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения" имеет право на получение единовременного пособия в размере шести прожиточных минимумов для лиц соответствующего возраста, противоправно не выплаченных ответчиком.

Суды первой и апелляционной инстанции отказали лицу в удовлетворении исковых требований. Они исходили из того, что истец окончил общее учебное заведение, а не заведение интернатного типа, где бы он находился на полном государственном содержании. В связи с этим суд пришел к выводу, что указанные истцом нормы на него не распространяются.

Верховный Суд не согласился с выводами судов предыдущих инстанций с учетом следующего.

Согласно ст. 52 Конституции содержание и воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, возлагается на государство.

В Законе № 2342-IV указано, что одним из основных принципов государственной политики в части социальной защиты детей-сирот является защита имущественных, жилищных и других прав и интересов таких детей, а также обеспечение социально-правовых гарантий.

Государственные социальные стандарты для детей-сирот устанавливаются независимо от того, где такой ребенок находится на содержании и воспитании, на уровне не меньше установленного прожиточного минимума для лиц соответствующего возраста.

При таком правовом регулировании все дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, независимо от формы их содержания и воспитания гарантированно находятся на полном государственном содержании.

Таким образом, имеющиеся в материалах дела справки о том, что истец, учась в общеобразовательной школе, не находился на полном государственном содержании, противоречат закрепленным на законодательном уровне социально-правовым гарантиям лица со статусом ребенка, лишенного родительского попечения, и не могут быть основанием для отказа в выплате такому ребенку предусмотренного законом пособия.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 вышеупомянутого Закона государственные социальные стандарты и нормативы устанавливаются, среди прочего, относительно минимального стандарта разовой государственной финансовой помощи при окончании такими детьми учебного заведения.

Выпускники учебных заведений из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, обеспечиваются за счет учебного заведения или соответствующего учреждения в порядке, установленном Кабинетом Министров, одеждой и обувью, а также единовременным пособием в размере не менее шести прожиточных минимумов для лиц соответствующего возраста.

Исходя из этого, несмотря на то, что истец закончил общеобразовательное учебное заведение, он может получить предусмотренное частью 7 статьи 8 Закона № 2342-IV единовременное пособие, выплату которого осуществляет ответчик, как учреждение, наделенное бюджетными полномочиями по распоряжению средствами учебного заведения, выпускником которого является истец.

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