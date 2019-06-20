Каждый пятый украинский ребенок оказался жертвой сексуального насилия. Видео
Каждый пятый украинский ребенок становился жертвой сексуального насилия. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Статистика свидетельствует, что так или иначе становился жертвой сексуального насилия примерно каждый пятый ребенок.
Как свидетельствует опрос Совета Европы, 20% украинских детей были жертвами насилия разного рода.
Очередной случай произошел накануне. За изнасилование двухлетней девочки задержали мужчину в Запорожье.
Он был участником многих закрытых групп, снимал и распространял детскую порнографию. Ежегодно в Украине фиксируют несколько сотен случаев педофилии.
Ранее сообщалось, что в Эстонии министр ушел в отставку спустя сутки после назначения из-за обвинений в алкоголизме и домашнем насилии.
Также мы рассказывали, как в Одессе престарелый продавец киоска изнасиловал 13-летнюю девочку.