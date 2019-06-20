Бывший митрополит Симеон (Шостацкий) заявил, что правда на стороне религиозных общин Украинской Православной Церкви, которые на законных основаниях владеют церковным имуществом и защищают свои храмы от посягательств представителей новосозданной структуры ПЦУ.

Об этом он сообщил в четверг во время Всеукраинского церковно-общественного Форума Единства Украинского Православия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Комментируя процессы "переходов" приходов УПЦ в новую структуру, бывший Винницкий митрополит выразил разочарование по этому поводу. В частности он пожаловался, что сложнее всего "переводить" приходы, где происходит перерегистрация уставов в ПЦУ без согласия на то религиозной общины УПЦ. "Там где одно и другое — тут уже конечно сложнее, и есть хозяин", — отметил он.

"Но выходит так, что правда на их стороне — оно все так зафиксировано и принадлежит им", — подтвердил он правомочность позиции верующих УПЦ, которые вынуждены отстаивать свои храмы от незаконных посягательств активистов ПЦУ.

Также митрополит, что перешел в раскол, опроверг заявления своих руководителей, в частности "патриарха" Филарета и митрополита" Епифания о том, что увлечений приходов УПЦ нет, а есть, по их мнению, только мирные переходы.

В частности, он сказал, что из-за человеческого характера при изменениях конфессиональной подчиненности случаются инциденты, за которые представителей ПЦУ обвиняют, что они ведут себя не так, как нужно.

"Никакого насилия не может быть... Но к большому сожалению, ...люди на взводе, и, вы знаете человеческий характер, бывает так – одна и вторая сторона не может устоять. За то бывают некоторые прецеденты, которые сразу выставляются в СМИ и пускаются по всему миру – что вот ПЦУ ведет себя не так, как нужно", — сказал он.

Кстати, это утверждение полностью опровергает и заявления чиновников Минкульта и региональных органов власти, которые замалчивают случаи насилия раскольников по отношению к верующим канонической Церкви.

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