Экс-митрополит Симеон признал право УПЦ защищать свои храмы от ПЦУ
Бывший митрополит Симеон (Шостацкий) заявил, что правда на стороне религиозных общин Украинской Православной Церкви, которые на законных основаниях владеют церковным имуществом и защищают свои храмы от посягательств представителей новосозданной структуры ПЦУ.
Об этом он сообщил в четверг во время Всеукраинского церковно-общественного Форума Единства Украинского Православия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Комментируя процессы "переходов" приходов УПЦ в новую структуру, бывший Винницкий митрополит выразил разочарование по этому поводу. В частности он пожаловался, что сложнее всего "переводить" приходы, где происходит перерегистрация уставов в ПЦУ без согласия на то религиозной общины УПЦ. "Там где одно и другое — тут уже конечно сложнее, и есть хозяин", — отметил он.
"Но выходит так, что правда на их стороне — оно все так зафиксировано и принадлежит им", — подтвердил он правомочность позиции верующих УПЦ, которые вынуждены отстаивать свои храмы от незаконных посягательств активистов ПЦУ.
Также митрополит, что перешел в раскол, опроверг заявления своих руководителей, в частности "патриарха" Филарета и митрополита" Епифания о том, что увлечений приходов УПЦ нет, а есть, по их мнению, только мирные переходы.
В частности, он сказал, что из-за человеческого характера при изменениях конфессиональной подчиненности случаются инциденты, за которые представителей ПЦУ обвиняют, что они ведут себя не так, как нужно.
"Никакого насилия не может быть... Но к большому сожалению, ...люди на взводе, и, вы знаете человеческий характер, бывает так – одна и вторая сторона не может устоять. За то бывают некоторые прецеденты, которые сразу выставляются в СМИ и пускаются по всему миру – что вот ПЦУ ведет себя не так, как нужно", — сказал он.
Кстати, это утверждение полностью опровергает и заявления чиновников Минкульта и региональных органов власти, которые замалчивают случаи насилия раскольников по отношению к верующим канонической Церкви.
Ранее сообщалось, что Филарет восстановил Киевский патриархат.
Также мы писали, что Филарет заявил, что в Украине могут существовать три православные Церкви.