Птицу-гиганта с двухметровым размахом крыльев поймали вблизи Сум.

Такого здоровилы там еще не видели, рассказывают в сюжете ТСН.

Впоследствии орнитологи узнали в нем сипа белоголового, который занесен в Красную книгу.

В Украине несколько пар этих птиц водятся только в Крыму. Как он оказался в Сумской области - не известно. Защитники животных взялись перевезти его в Киевский зоопарк.

А вот местные жители вздохнули спокойно. Ведь птица ела уток и нападала на людей. Мужчина, который словил сипа, пострадал несколько раз.

"Очень больно бъется клювом, голодная", - комментирует он. 

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киевской области вспыхнула кровля птицефабрики.

Также мы писали, как на Сейшелах заметили птиц, которые считались вымершими сотни тысяч лет.

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