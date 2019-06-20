Возле Сум поймали гигантскую хищную птицу, прилетевшую из Крыма поесть уток. Видео
Птицу-гиганта с двухметровым размахом крыльев поймали вблизи Сум.
Такого здоровилы там еще не видели, рассказывают в сюжете ТСН.
Впоследствии орнитологи узнали в нем сипа белоголового, который занесен в Красную книгу.
В Украине несколько пар этих птиц водятся только в Крыму. Как он оказался в Сумской области - не известно. Защитники животных взялись перевезти его в Киевский зоопарк.
А вот местные жители вздохнули спокойно. Ведь птица ела уток и нападала на людей. Мужчина, который словил сипа, пострадал несколько раз.
"Очень больно бъется клювом, голодная", - комментирует он.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Киевской области вспыхнула кровля птицефабрики.
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