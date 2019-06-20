Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии.

Об этом сообщает Грузия online.

Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их.



Издание отмечает, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

Как сообщалось, ряд оппозиционных партий в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе.

По его словам, организаторы митинга приняли решение добавить также требование отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Находящийся в Баку с визитом председатель парламента заявил, что не намерен покидать свой пост.

Ранее "Страна" сообщала, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер женится на грузинке.

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