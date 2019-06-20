Около Киевского университета имени Тараса Шевченко прошла акция против известного юриста Андрея Портнова, которого недавно вернул на работу в вуз ректор Леонид Губерский.

Напомним, что Портнов в последнее время подал 6 заявлений о совершении преступлений экс-президентом Украины Петром Порошенко. По ним Госбюро расследований уже открыло уголовные производства и проводит следственные действия.

Протестующие собрались под главным корпусом университета, однако позже они зашли внутрь и устроили акцию прямо под кабинетом Губерского. Они требовали, чтобы Портнова немедленно уволили, а ректор извинился.

Судя по возрасту далеко не все участники акции были студентами КНУ. Кроме того, было много символики националистов - красно-черных флагов.

Потому неудивительно присутствие на акции Евгения Карася - лидера ультраправой организации С14, чьими акциями управляет СБУ.

Саму акцию активно пиарили порохоботы и депутаты от БПП и "Народного фронта". В частности, Викторя Сюмар, которая является сейчас главным политтехнологом партии Порошенко.

Через некоторое время, под давлением участников акции, ректор университета сообщил, что отменил свое распоряжение о восстановлении Портнова в должности преподавателя университета.

Фото: 24tv.ua

Сам Портнов довольно иронично отнесся к мероприятию против него.

"Послушал озвученные на митинге против Портнова тезисы и настолько с ними согласен, что полностью присоединяюсь к сказанному, разделяю высказанную озабоченность и теперь и сам выступаю против Портнова", - написал он в своем телеграм-канале.

Скриншот: t.me/PortnovUA/783

А уже после того как стало известно об отмене решения о восстановлении, Портнов так прокомментировал эту новость:

"Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко".

В то же время, часть студентов университета как раз были бы совсем не против послушать лекции Портнова.

"Уважаемый профессор КНУ Андрей Портнов, против которого бастуют студенты нашего Университета. Мы тоже учимся к Университете Шевченко и нам нравится Ваш опыт и знания. Мы просим Вас прочитать нам серию правовых лекций и поделиться своим опытом. Такое мнение поддерживают сотни наших коллег и настоящих умных и образованных студентов. Мы с удовольствием придём к Вам на лекции", - пишет студентка КНУ Анастасия Маланчук.

Скриншот: Facebook/Anastasia Malanchuk

Ранее сообщалось, что юрист Портнов собирается отсудить у МИД, Посольства Украины в Канаде и Генпрокуратуры $300 тысяч.

Также мы писали, что юрист Портнов сообщил, что Порошенко может загреметь в СИЗО уже в начале июля.