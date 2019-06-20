Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Тwitter обвинил Тегеран в совершении серьезной ошибки.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал в соцсети американский лидер.

При этом президент США не уточнил, что конкретно он имеет в виду. Однако его пост опубликован на фоне инцидента с американским беспилотником, сбитым над Ормузским проливом.

Фото: twitter.com

Также американские СМИ сообщают, что в Белом доме в четверг пройдет совещание, участники которого обсудят ответ на действия Ирана по американскому беспилотнику, пишет "Интерфакс-Украина".

Президент США Дональд Трамп на встрече, вероятно, присутствовать не будет. Ожидается, что на заседании будут госсекретарь США Майк Помпео и и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

Также в Белом доме сообщили, что Трампа дважды проинформировали о ситуации с дроном: в среду вечером и в четверг утром.

Напомним, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотника Global Hawk. По их данным, беспилотник был поражен в провинции Хормозган. Представители КСИР также указали, что американский БПЛА был сбит после того, как он вторгся в воздушное пространство Ирана.

Также мы сообщали, что Пентагон опроверг заявления Ирана о сбитом беспилотнике США Global Hawk.