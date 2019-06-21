Представители партии "Оппозиционный блок" в четверг подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по партсписку и по мажоритарным округам.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

В сообщении говорится, что возглавляет избирательный список "Оппозиционного блока" внефракционный народный депутат Евгений Мураев. В первую десятку списка также вошли: народный депутат Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, генеральный директор ОАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, мэр Ужгорода Богдан Андриив, мэр Запорожья Владимир Буряк, мэр Павлограда Анатолий Вершина.

Отметим, что этот список не совпадает с той первой десяткой, которая была обнародована на съезде партии 10 июня. В частности, в новой версии отсутствует глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, который ранее был на 5 месте.

По данным "Страны" он принял идти по мажоритарному округу в Мариуполе. Отметим, что такое же решение принял и еще один лидер-тяжеловес "Оппоблока" Борис Колесников (он идет в депутаты по округу в Константиновке).

Отметим, что рейтинг "Оппозиционного блока" сейчас составляет по данным разных опросов от 1 до 2% и он пока далек от преодоления 5% проходного барьера.

Еще одно отличие обнародованной десятки от той, что была презентована на съезде 10 июня - отсутствие там 10 номера - Владимира Пилипенко. Как мы уже писали, этот нардеп от "Видродження" был исключен из списка после публикаций "Страны" о его активности в социальных сетях, где он показал себя ярым националистом. Вместо него, как заявил Мураев, в список будет включен экс-глава фракции Партии Регионов Александр Ефремов. Однако, в обнародованном пресс-службой списке его пока нет.

На днях ЦИК заявляла, что Ефремов не может стать кандидатом в депутаты, так как его должны были внести в список решением съезда партии не позднее 10 июня (но тогда о том, что Ефремов идет по списку ничего не говорилось).

Подробнее о том, как формировался список "Оппозиционного блока" можно прочитать здесь.