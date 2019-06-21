В четверг, 20 июня, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого были зарегистрированы 132 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах. В числе зарегистрированных 127 баллотирующихся в порядке самовыдвижения и 5 выдвинутых политическими партиями.

Согласно обнародованному в четверг вечером пресс-службой ЦИК сообщению, Комиссия зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, в одномандатном избирательном окркуге, а именно: 3 - выдвинутых политической партией Всеукраинское объединение "Черкащан"; 1 - выдвинутого партией "ВОЛЯ"; 1 - выдвинутого "Интернет партией Украины".

"Вместе с тем, отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Микитася М.В. (действующий нардеп Максим Микитась – ИФ), который баллотировался в ОИО №206 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, в связи с поступлением в ЦИК его заявления об отказе баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украина", - говорится в сообщении.

Также Комиссия отказала в регистрации 5 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения.

Следовательно, отмечают в Центризбиркоме, всего по состоянию на 20 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 892 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 744, выдвинутых политическими партиями - 148.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Шикоты и Крыжановского, включенных в избирательный список партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" под №122, №123 соответственно, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Также во время заседания Комиссия зарегистрировала 182 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список "Оппозиционной платформы-За жизнь", в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним, что ранее "Оппозиционная платформа-За жизнь" заявляла о попытках сорвать регистрацию партийного списка.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве из здания ЦИК эвакуировали 250 человек из-за угрозы взрыва.

Также мы сообщали, что ЦИК отказала Александру Онищенко в регистрации на парламентские выборы.