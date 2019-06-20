Международная и Европейская федерация журналистов вместе с их филиалом, Национальным союзом журналистов Украины, заявили, что осуждают убийство украинского журналиста Вадима Комарова и убеждают власти провести тщательное расследование этого дела, и привлечь виновных к ответственности. Об этом сообщается на сайте ЕФЖ.

"Вадим Комаров был известен своими расследованиями и жесткими репортажами о местных властях. Комаров сообщал о коррупции и организованной преступности в Черкассах и ранее подвергался нападениям, согласно сообщениям местных СМИ. Журналисты, которые его знали, убеждены, что нападение на него было мотивировано его профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полиция пока не опознала нападавших.

Как сообщили в федерации, НСЖУ требует прозрачного и эффективного расследования убийства Вадима Комарова и реальной защиты прав украинских журналистов. Союз настаивал на необходимости специальных слушаний в парламенте по вопросам физической безопасности и свободы слова журналистов.

Президент Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сказал: "Вадим был неудобен для многих местных политиков. Он освещал темы коррупции в Черкассах, освещал и другие пресловутые темы. Новое имя было добавлено в печальный список под именем журналиста Павла Шеремета, который три года назад был явно убит в центре Киева".

По данным НСЖУ, за последние четыре месяца 2019 года в Украине было зарегистрировано 30 физических нападений на журналистов. Национальная полиция Украины сообщила, что в течение первых четырех месяцев 2019 года было начато предварительное следствие по 63 преступлениям, связанным с профессиональной деятельностью журналистов. Только шесть дел были переданы в суд, что составляет всего 10% от общего числа преступлений.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ призвали украинские власти привлечь к ответу убийц журналиста Комарова.

Также мы писали, что Зеленского призвали создать совет по вопросам безопасности журналистов.