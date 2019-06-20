Контрабанда и рейдерство перестанут быть системными явлениями в экономике Украины уже в следующем году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украине нужно избиваться от коррупции и вывести экономику из тени. Наш краткосрочный приоритет – борьба с контрабандой и рейдерством. И то, и другое сейчас являются нормой для нашей страны. Это диагноз, но это не приговор. Будем, обещаю, лечить. Верю, что в ближайшие месяцы вы увидите ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными", - сказал он, выступая на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.

Как сообщала "Страна", у Зеленского заговорили про объединение с "Голосом" Вакарчука.

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос - зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - сказал Дмитрий Разумков.

Отметим, что Зеленский отменил указ Кучмы об обязательной школьной форме.