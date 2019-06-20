Президент Владимир Зеленский подписал первый за время пребывания на посту главы государства закон о предоставлении отпуска усыновителям. Об этом сообщается на странице "Команда Зеленского" в Facebook.

"Зеленский подписал первый закон в должности Президента Украины! Этот закон устанавливает новые правила предоставления отпусков усыновителям детей-сирот: раньше оплачиваемый отпуск предоставлялся в случае усыновления новорожденного ребенка, теперь - предоставляется 56-дневный оплачиваемый отпуск без учета праздничных и нерабочих дней в случае усыновления ребенка одним из супругов", - говорится в сообщении.

На странице закона № 2728-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки" на сайте Верховной Рады отмечается, что документ 19 июня был возвращен с подписью Президента.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский отменил указ Кучмы об обязательной школьной форме.

Также мы сообщали, зачем и за сколько друг Андрея Богдана организует переезд офиса президента.