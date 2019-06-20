Первый день на межбанке после отмены норматива по обязательной продаже валюты завершился спокойно.

Торги 20 июня подошли к концу, опустив доллар на 4 копейки, закрепив его в рамках 26,34-26,35 грн. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что были попытки загнать курс наверх. Спекулянты пытались сыграть на ожиданиях по снижению валютных продаж после отмены 30%-ой обязаловки, однако у них ничего не вышло. Бизнес продавать валюту, хотя немного в рваном темпе, тем не менее межбанк смог самостоятельно выровняться за счет бюджетного периода. Корпорациям нужна гривна для расчетов с госбюджетом, потому они конвертируют валютную выручку.

"Как и предполагалось, на межбанковском рынке сегодня весь день наблюдались ситуативные перекосы объемов предложения и спроса. Стабильный уровень предложения в связи с началом периода бюджетных расчетов способствовал снижению курса, однако выход на рынок крупного покупателя валюты тут же подтянул котировки вверх. На сегодняшний день тренд не развернулся в сторону роста, наблюдались лишь ситуативные перекосы", - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Отправляя налоговые платежи в госбюджет, бизнес сегодня активно обсуждал новые сплетни по возмещению НДС.

"Есть пока неподтвержденная информация о том, НДС, который должен возмещаться на будущей неделе (до 15 млрд. грн.) не поступит компаниям на счета. Что заплатят лишь в начале июля. Они базируются на внутренней информации, и косвенно подтверждаются аховым отчетом Счетной палаты о текущем невыполнении госбюджета. Это активно обсуждалось целый день. Все понимают, что если от Госказначейства не придет гривна, то у предприятий будет небольшой выбор: либо брать гривневые кредиты, либо активнее распродавать свою валютную выручку. В последнем случае гривна должна укрепляться", - отметил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

На наличном рынке полный штиль, банкиры не фиксируют повышения спроса на доллар. Средний курсовой коридор на продаже доллара людям с утра сузился на 5 копеек, и до конца дня оставался в рамках 26,45-26,55 грн./$. В нем работало множество крупных и средних банков:

Креди Агриколь Банк,

Приватбанк,

Кредобанк,

Альфа-Банк,

Правэкс Банк,

ОТП Банк,

ПУМБ,

УкрСиббанк и др.

Минимальная стоимость американский валюты оказалась на уровне 26,35 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений), а максимальная - на 27,0 грн./$ (Укргазбанк, Мисто Банк). При этом выкуп валюты у населения проводился в рамках 26,0-26,31 грн./$.

Как отмечает издание, можно не сомневаться, что спекулянты продолжат и дальше раскачивать валютный рынок. Однако эксперты считают, что 21 июня, в пятницу, у них это не получится. На закрытии недели обычно заметно падает спрос на доллар.

"Думаю, что завтра межбанк будет открываться в рамках 26,30-26,37 грн./$. Скорее всего, валюту не будут активно скупать. Так что курс доллара или останется около этих значений, или даже снизится", - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Рядом находится прогноз Олега Куринного - 26,30-26,40 грн./$.

"Завтра позитивным для гривны фактором останется период бюджетных расчетов. Еще сдерживающим фактором будет снижение остатков на корсчетах НБУ, которое наблюдается уже пару дней. В случае дальнейшего снижения курса доллара ожидаем выход на рынок Нацбанка с корректирующей покупкой валюты", - резюмировал Куринной.

Ранее сообщалось, что доллар подорожал на копейку, ожидая отмены обязательной продажи валютной выручки.

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