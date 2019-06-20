Премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии 20 июня намерены утвердить календарь работ по отключению электросетей от постсоветской системы обеспечения электричеством.

Об этом передает портал Delfi со ссылкой на советника президента Литвы Дали Грибаускайте Нериюса Аляксеюнаса.

"Определен очень конкретный календарь (с отключением электросетей стран Балтии от постсоветской системы - Прим.Ред.), кто, что и в какие сроки должен сделать", - сказал дипломат. Их попытаются подключить к энергосистеме стран Западной Европы.

По его словам, политическая дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза. В соглашении определено, что синхронизация должна быть реализована не позже 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Беларусью, чтобы обеспечить беспроблемное отключение.

Электросети Латвии, Литвы и Эстонии сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После согласований страны Балтии в 2018 году решили, что будут пытаться синхронизироваться с Западной Европой через Польшу. Сейчас между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности хотят усилить с помощью прокладки новой морской перемычки.

Как сообщала "Страна", медведь сломал забор на границе Латвии, чтобы уйти в Россию. Во время обхода пограничники обнаружили, что на нескольких столбах, примерно на высоте полуметра, оторваны скобы, удерживающие заграждение.

Напомним, что в Евросоюзе рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии.