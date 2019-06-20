Замглавы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко заявил о намерении баллотироваться на выборы в парламент по мажоритарному округу №137 на севере Одесской области (Подольск, Балта, Кодыма, Саврань).

"Я иду в Раду от Подольска, Балты, Кодымы, Саврани, Окон и я надеюсь на вашу поддержку! Я не приехал сюда позавчера, на протяжении двух лет приезжаю регулярно на округ и работаю с людьми и для людей", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он отметил, что за два года частично сделали дороги, "отремонтировали амбулатории и больницы, запустили новый современный кинотеатр в Балте, построили 15 спортивных площадок".

"Я понимаю, что этого мало и нужно еще больше. Поэтому моя программа - это не пустые обещания, а реальные дела", - написал нардеп.

Среди приоритетов нардеп указал кинотеатр в Подольске, дороги, программу поддержки молочной отрасли, энергосберегающую программу.

Одномандатный избирательный округ №137 (г.Котовск, Балтский, Кодымский, Котовский, Красноокнянский, Савранский районы). Количество избирателей – более 144 тыс. человек.

Скриншот: Facebook/Алексей Гончаренко

Ранее сообщалось, что Омелян решил не баллотироваться на выборах в Раду.

Также мы писали, что в Раду от "Слуги народа" будет баллотироваться Юзик и несколько других актеров "Лиги смеха".