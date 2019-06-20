Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) об увеличении максимального разрешенного расстояния между новыми станциями метро до 3 км вступят в силу с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Мы утвердили обновленные строительные нормы о метрополитене. И одна из пересмотренных норм касается расстояния между станциями метро. Так, мы разрешили его увеличивать до 3 км. Это позволит более эффективно проектировать расположение новых станций – чтобы они размещались на пересечении других транспортных потоков, в том числе, транспортно-пересадочных узлов, где это будет наиболее оптимально", – цитируют в сообщении замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

Согласно изменениям, расстояние измеряется между платформами двух станций и должно быть не менее 900м и не более 3 км. При этом если расстояние составляет более 2 км, необходимо предусматривать аварийный выход на поверхность, оборудованный тамбур-шлюзом с подпором воздуха не менее 20 Па, или эвакуационные выходы в средней трети между станциями.

Ранее в Украине действовала норма, которая позволяет размещать станции на расстоянии максимум 2 километра друг от друга. Обновленные изменения вступят в силу 1 сентября 2019 и будут касаться всех станций метрополитена, которые планируют построить.

Кроме того, все линии метро, а также отдельные станции, должны проектироваться согласно действующим генеральным, детальным планам территории, и учитывая генеральные комплексные транспортных схемы города, существующую сеть метрополитена и инженерно-транспортную инфраструктуру.

Изменения в ГСН "Метрополитены. Основные положения", разработанные ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций" на замену действующих норм 2010 года, вступят в силу с 1 сентября 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что определены сроки, когда в украинском метрополитене появятся обычные туалеты.

Также мы сообщали, что в Минрегион урегулировали нормы освещения пешеходных переходов.