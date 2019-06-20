"Избавиться от нафталинового регулирования". Зеленский об отмене моратория на продажу земли и легализацию казино
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы граждане Украины могли "свободно распоряжаться своей землей", намекнув на отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
Также он призвал разрешить, например, играть в легализируемые азартные игры. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Украине нужно избавиться от нафталинового (...) регулирования, которое внедрялось для плановой экономики, с запретом для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом: землей, валютными ценностями или запретом свободно заниматься деятельностью, которая не наносит вред другим, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены", - сказал Зеленский, выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг, 20 июня, в Киеве.
Как сообщала "Страна", Зеленский призвал желающих снять санкции с России поехать на Донбасс и в Крым.
Отметим, что 200 скорых, на которых пиарился Зеленский, оказались подарком Ахметова.
Напомним, что на снятии моратория на куплю-продажу земли ранее настаивали представители МВФ и Петра Порошенко.