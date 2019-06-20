Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы граждане Украины могли "свободно распоряжаться своей землей", намекнув на отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Также он призвал разрешить, например, играть в легализируемые азартные игры. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Украине нужно избавиться от нафталинового (...) регулирования, которое внедрялось для плановой экономики, с запретом для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом: землей, валютными ценностями или запретом свободно заниматься деятельностью, которая не наносит вред другим, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены", - сказал Зеленский, выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг, 20 июня, в Киеве.

Как сообщала "Страна", Зеленский призвал желающих снять санкции с России поехать на Донбасс и в Крым.

Отметим, что 200 скорых, на которых пиарился Зеленский, оказались подарком Ахметова.

Напомним, что на снятии моратория на куплю-продажу земли ранее настаивали представители МВФ и Петра Порошенко.