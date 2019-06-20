В четверг, 20 июня, глава Нацкорпуса Андрей Билецкий подал иск в Харьковский окружной административный суд из-за решения горсовета вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала СССР Георгия Жукова. Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

"В своем иске народный депутат требует признать незаконным соответствующее постановление Харьковского городского совета и отменить акт органа местного самоуправления", - сообщает пресс-служба "Нацкорпуса" в четверг.

По мнению Билецкого, присваивать имя Жукова каким бы то ни было объектам в Украине - преступно.

"Георгий Жуков - советский генерал, получивший прижизненную кличку "Мясник" и вошел в настоящую, лишенную от мифов советизации, историю как палач украинского народа. Он лично посылал на верную смерть сотни тысяч украинцев. Только в битве за Днепр 1943 Жуков положил более чем 2 миллиона жизней, своей жестокостью шокируя даже врагов. Называть улицы, или что-либо другое в Украине в честь таких людей, как Жуков - просто преступление!", - цитирует Билецкого пресс-служба.

Фото: nationalcorps.org

Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

В тот же день по предложению вице-премьера Вячеслава Кириленко Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.

20 июня полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины

Напомним, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.