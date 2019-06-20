Нардеп из фракции "НФ" Антон Геращенко заявил, что не будет баллотироваться на парламентских выборах 21 июля. Он сосредоточится на проектах в сферах безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы "Украинского института будущего".

"Работа в парламенте была для меня большим профессиональным вызовом и школой жизни одновременно", - говорится на фб-странице Геращенко в четверг, 20 июня.

Он отметил, что "не все задуманное удалось реализовать". "Были в моей работе и ошибки. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает", - добавил нардеп.

"Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. В будущем парламенте у меня будет возможно не меньше, а даже больше единомышленников, которым я готов передавать мой опыт и знания, полученные за годы работы в Верховной Раде", - написал Геращенко.

Вместе с тем он заявил, что не уходит из политики.

"Я не ухожу из украинской политики. Я продолжу свою работу по укреплению украинского государства, и в дальнейшем сосредоточусь на проектах в сфере национальной безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы аналитического центра "Украинский институт будущего", одним из учредителей которого я являюсь. Это будет интеллектуальная, часто невидимая невооруженным глазом, борьба с российской агрессией, враждебной пропагандой и угрозой реванша. На сегодня все эти факторы представляют собой наибольшие риски для нашей государственности и безопасного будущего наших детей", - пояснил он.

"Уверен, что Украину и украинский народ впереди ждет блестящее будущее", - добавил нардеп.

Как сообщала "Страна", "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о попытке не допустить партию к выборам. В политсиле констатировали, что политические конкуренты партии от старой и новой власти пытаются любой ценой остановить регистрацию их списка кандидатов в народные депутаты Украины.

Отметим, что Бойко стал фаворитом среди граждан Украины на пост премьер-министра. При этом большинство населения пока не определились.