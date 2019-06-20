В пятницу, 21 июня в Украине ожидается сухая жаркая погода, лишь в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Температура в ночь на 21 июня составит +16-21 градус, на побережье морей до +24. Днем в пятницу - до +29-34 градусов, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами до +36. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м / с.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, что Украина продолжит жить в плену 35-градусной жары.

Также мы сообщали, что в Киеве из-за жары и безветрия начали фиксировать аномальный уровень загрязнения воздуха.