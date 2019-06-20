Конституционный суд Украины опубликовал официальное решение относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщает отдел коммуникации КСУ вечером в четверг.

"Конституционный Суд Украины принял Решение в деле по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года № 303/2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом решение Конституционный Суд признал конституционным указ Зеленского О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

"Конституционный Суд Украины, решая поднятые в конституционном представлении вопросы, исходит, в частности, из того, что Верховная Рада Украины VII созыва) 21 февраля 2014 года внесла изменения в Конституцию Украины. В частности, изменила редакцию статьи 83, дополнила ее положениями относительно коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, и редакцию статьи 90, наделив Президента Украины правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады Украины в случае невыполнения требований статьи 83 Конституции Украины относительно формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины", - отмечает пресс-служба.

Вместе с тем, отмечается в Решении КСУ, Верховная Рада Украины VIII созыва, избранная на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, в течение срока своих полномочий не восстановила в Регламенте Верховной Рады Украины правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, с которым связывается начало течения месячного срока формирования новой коалиции депутатских фракций и конституционное право Президента Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если такая коалиция депутатский фракций не сформирована в Украине.

Вследствие этого возник конституционный конфликт между Президентом Украины и Верховной Радой Украины относительно оснований досрочного прекращения полномочий, нет правового решения, так как Основной Закон Украины не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, Регламент Верховной Рады Украины, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

"В то же время носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть вторая статьи 5 Конституции Украины). Это принципиальное положение конкретизируется предписанием статьи 69 Конституции Украины о том, что народное волеизъявление осуществляется через выборы", - говорится в сообщении.

В связи с этим КСУ констатировал, что решения конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины.

Отмечается, что решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано. В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного Суда Украины.

Ранее "Страна" писала, почему Конституционный суд не стал срывать досрочные выборы в Раду.

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