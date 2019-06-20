В четверг, 20 июня, в обеденное время неизвестный с мобильного номера оператора "Водафон" позвонили на спецлинию "102" в Киеве и сообщил о том что здание ЦИК на Печерской площади заминировано. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в МВД.

На место предполагаемого минирования, как и положено, выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Из здания по решению сотрудников Управления госохраны вывели

250 человек.

Обследовав помещения, к счастью, ничего взрывоопасного не нашли. Оперативники сейчас устанавливают личность звонившего анонима. По мнению нашего источника, на этот раз задача намного легче, ведь это не письмо со швейцарского ProtonMail, которое невозможно отследить. Сыщики считают реальными шансы установить лжеминера и предполагают что мотивом этого поступка было несогласие с проведением внеочередных парламентских выборов.

По ч.1 ст. 259 УК Украины (Неправдивое сообщение о взрыве) "минеру" грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" писала о том, что КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады, выборы будут 21 июля.

Также мы разбирались, почему Конституционный суд не стал срывать досрочные выборы в Раду.