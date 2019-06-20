В четверг, 20 июня, по данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 июня снизился до 26,37 грн/$1 с 26,31 грн/$1 накануне.

При этом по данным дилеров коммерческих банков, которые приводит Интерфакс, курс гривни на межбанковском валютном рынке напротив - укрепился на 4,2 копейки до 26,325 грн/$1

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,31 - 26,34 грн/$1. На пятницу, 21 июня в НБУ установили официальный курс на уровне 26,37 грн/$1.

В частности, в НБУ установили официальные курсы гривни к иностранным валютам на пятницу, 21 июня 2019 года.

10 российских рублей 4.16

100 польских злотых 700.79

100 долларов США 2637.58

100 евро 2982.32

100 китайских юаней 384.80

Согласно данным НБУ объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины 18 июня составил 236,3 млн в долларовом эквиваленте. В частности были скуплено $188,8 млн, остальное выкупили в других иностранных валютах.

Как сообщала "Страна", в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины.

Ранее банкиры предупредили, как будет расти курс доллара. За первую половину дня 14 июня американская валюта подешевела до 26,39 грн./$, но после обеда подскочила вверх. Говорят, что это произошло из-за покупок НБУ: в банке приобретали валюту именно по этому курсу.

С 10 по 14 июня представители НБУ начали наращивать покупки доллара на межбанковском валютном рынке Украины $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн).

Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки". В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.