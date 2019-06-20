Курс гривни упал на межбанковском рынке Украины в четверг
В четверг, 20 июня, по данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 июня снизился до 26,37 грн/$1 с 26,31 грн/$1 накануне.
При этом по данным дилеров коммерческих банков, которые приводит Интерфакс, курс гривни на межбанковском валютном рынке напротив - укрепился на 4,2 копейки до 26,325 грн/$1
Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,31 - 26,34 грн/$1. На пятницу, 21 июня в НБУ установили официальный курс на уровне 26,37 грн/$1.
В частности, в НБУ установили официальные курсы гривни к иностранным валютам на пятницу, 21 июня 2019 года.
- 10 российских рублей 4.16
- 100 польских злотых 700.79
- 100 долларов США 2637.58
- 100 евро 2982.32
- 100 китайских юаней 384.80
Согласно данным НБУ объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины 18 июня составил 236,3 млн в долларовом эквиваленте. В частности были скуплено $188,8 млн, остальное выкупили в других иностранных валютах.
Как сообщала "Страна", в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины.
Ранее банкиры предупредили, как будет расти курс доллара. За первую половину дня 14 июня американская валюта подешевела до 26,39 грн./$, но после обеда подскочила вверх. Говорят, что это произошло из-за покупок НБУ: в банке приобретали валюту именно по этому курсу.
С 10 по 14 июня представители НБУ начали наращивать покупки доллара на межбанковском валютном рынке Украины $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн).
Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки". В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.