Сожительницей погибшего народного депутата Дмитрий Тымчука, которая сообщила о происшествии правоохранителям, оказалась помощница нардепа Алена Коваль. Подтверждение этому "Страна" нашла в журнале учета правонарушений райотдела Днепровского района столицы.

Как отмечалось в журнале, в 12:15 среды, 19 июня, на линию "102" поступило сообщение от помощника Тымчука - Алексея Копытько. Мужчина уведомил дежурного, что только что с ним связалась еще одна помощница нардепа - Алена Коваль, которая рассказала, что за час до этого Тымчук выстрелил себе в голову из наградного боевого пистолета марки "Форт".

Отметим, что именно она является единственным свидетелем трагедии. Она же - поддерживала личные отношения с покойным нардепом, ввиду чего ряд СМИ называли ее гражданской женой Дмитрия.

Де-юре это не совсем так: официально нардеп вплоть до дня своей гибели продолжал состоять в браке с Анной Тымчук. И как раз ее указывал в своей декларации, которую подал 19 марта. В этом документе парламентарий указал и киевскую квартиру, где на сегодняшний день продолжает жить Анна Тымчук.

Однако происшествие случилось в другом месте - в двухуровневой квартире на последнем этаже дома по бульвару Перова. Эта жилплощадь, как следует из данных официальных реестров, была оформлена на Татьяну Тымчук (вероятно, мать покойного) почти год назад - 25 июня 2018. Это сходится с заявлениями соседа нардепа, который рассказал журналистам: именно прошлым летом Тымчук поселился здесь. Консьерж дома назвала регулярной спутницей Дмитрия именно Алену.

По словам первого зампрокурора Киева Павла Кононенко, у Коваль взяли смывы с рук и волос на предмет наличия пороха. Кроме того, девушка была тщательно допрошена.

"Пока нет оснований считать, что ее можно перевести из свидетелей в статус подозреваемых. Но следствие продолжает изучать все детали инцидента", - сказал Кононенко.

Ранее сообщалось, что появились подробности о сожительнице погибшего Тымчука, которая вызвала полицию.

Также мы писали, что сожительница Тымчука сообщила, что после его смерти у нее пропали ювелирные украшения.