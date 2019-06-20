Погибший вчера народный депутат Украины Дмитрий Тымчук мог совершить самоубийство на фоне депрессии и злоупотребления алкоголем. Об этом "Стране" сообщил первый зампрокурора Киева Павел Кононенко.

"Соседи и близкие показали, что в последние недели покойный очень остро переживал поражение на выборах одного из кандидатов (в кампании-2019 Тымчук поддерживал Петра Порошенко - Прим. Ред.), что вылилось в депрессию и определенные моменты, связанные со злоупотреблением алкоголем. На фоне этого произошла так называемая "постельная сцена", когда вместе со своей помощницей парламентарий отдыхал в кровати, но затем резко вскочил и взял пистолет в руки. Дальше - выстрел, пулевое ранение в голову, которое оказалось смертельным", - поясняет Кононенко.

Отметим, что данная версия сходится и с тем, что сообщила полиции спутница Тымчука - Алена Коваль

"Со слов сожительницы, Тымчук не спал с 4 утра. В последнее время он был угнетен. Подпивал. В день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет, клацал. У него давно были пессимистические настроения в отношении ситуации, его места и роли в жизни, в политике. Говорил, что устал, что жизнь потеряла смысл, и не понимал, что дальше делать. Ходил крутил, и когда она находилась на кухне, а он в комнате – прогремел хлопок. Она зашла, он лежал на полу с пулевым ранением в голову. На входе есть камеры. Следственная группа установила, что посторонних лиц в квартире не было", – рассказал источник "Страны" в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в момент гибели нардеп Тымчук был трезв.

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