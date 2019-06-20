В четверг, 20 июня, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в Министерстве здравоохранения Украины. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Украинские новости.

"Да, действительно, Государственным бюро расследований проводятся обыски в Министерстве здравоохранения и ГП "Государственный строительный центр Минздрава" в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве", - сообщила она.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения, действуя по предварительному сговору с должностными лицами "Государственного строительного центра Минздрава" и должностными лицами частных предприятий, якобы присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Данные средства были выделены Кабинетом Министров на реконструкцию Национального института рака по ул. Ломоносова 33/43 в Голосеевском районе Киева.

Досудебное расследование продолжается. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 3 подозреваемых в хищениях 25 млн гривен кредитных средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР) при закупке медицинского оборудования по завышенным ценам.

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