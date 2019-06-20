Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук (фракция "Народный фронт") в момент своей смерти был в трезвом состоянии. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он был трезв", - сообщил источник.

По словам собеседника агентства, назначен ряд экспертиз по делу о гибели депутата, а также взяты отпечатки пальцев (смывы с рук) у женщины, которая в момент гибели Дмитрия Тымчука находилась в квартире.

Напомним, по словам женщины, находившейся в квартире во время гибели Тымчука, в последнее время нардеп был угнетен и выпивал.

Ранее "Страна" писала о том, сожительница Тымчука сообщила, что после его смерти у нее пропали ювелирные украшения.

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