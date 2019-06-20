Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призывал украинское правительство привлечь к ответственности лиц, которые виновны в убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова. Заявление Дезира обнародовано на сайте ОБСЕ.

"Я глубоко потрясен смертью Вадима Комарова, на которого в прошлом месяце грубо напали в Черкассах и который пострадал от серьезных травм головы", - подчеркнул Дезир.

"Я осуждаю это ужасное нападение. Лица, виновные в этом преступлении, должны быть установлены и предстать перед судом. Я повторяю свой призыв к украинской власти оперативно завершить расследование", - заявил представитель ОБСЕ.

Кроме того, он сожалеет, что после нападения, которое было совершенно в начале прошлого месяца, правоохранители так и не смогли установить виновных и не сообщали о продвижении этого дела.

"Насилие и нападения на журналистов неприемлемы и должны прекратиться. Безнаказанность станет победой для тех людей, которые хотели заставить замолчать Комарова и запугать СМИ. Все страны-участницы ОБСЕ должны принять эффективные и решительные меры, чтобы прекратить безнаказанность таких преступлений", - подчеркнул Дезир.

Как писала "Страна", 4 мая в центре Черкасс неизвестный посреди улицы внезапно напал на Комарова и нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия. Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, но впоследствии переквалифицировала в "покушение на умышленное убийство".

Комаров находился в больнице в состоянии медицинской комы, у него была глубокая мозговая травма. Журналисту сделали две операции. По информации депутата Черкасского горсовета Александра Радуцкого, Комаров в своих публикациях неоднократно поднимал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии № 62. Среди других тем публикаций журналиста - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Сегодня, 20 июня, после 46 дней пребывания в коме, Комаров умер. После смерти журналиста полиция переквалифицировала дело в "умышленное убийство".