Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться по мажоритарным округам в Донецкой области от "Общественно-политической платформы Надежды Савченко". Об этом говорится на Facebook-странице Надежды.

От ее политсилы выдвинулись 7 мажоритарных кандидатов, из них 4 - в Донецкой области.

Председатель партии – Надежда Савченко – Донецкая обл., округ № 51.

Заместитель председателя партии Татьяна Проторченко – Донецкая обл., округ № 52.

Руководитель избирательного штаба Вера Савченко – Донецкая обл. – округ № 45.

Председатель Зеленоярской сельского совета Никольского района Донецкой обл. Николай Юзвинкевич – Донецкая обл., округ № 60.

Депутат Песковского поселкового совета объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской обл. Юлия Соловьева – Киевская обл., округ № 96.

Председатель Всеукраинского общественного объединения "Противодействие торговле людьми" Вера Володий – Черкасская обл., округ № 196.

Директор ЧП "Редакция газеты "Киевские ярмарки" Виталий Архипов – Киевская обл., округ № 90.

Однако "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" пока не собрала обязательный взнос для участия партии в выборах в сумме 4 млн 173 тыс. грн.

"Да, мы не собрали сумму обязательного взноса для участия партии в выборах в сумме 4 млн 173 тыс. грн., согласно ЗУ "О политических партиях в Украине". Нас не финансируют олигархи. Мы опираемся только на поддержку народа Украины. Все, что мы делаем - мы делаем своими силами", - отметила Надежда Савченко.

Савченко отметила, что решила баллотироваться на Донбассе, потому что там граждане больше всего ждут помощи со стороны политиков.

"Приоритетом для Украины сегодня является окончание войны на максимально выгодных для нашего государства условиях. А также объединение украинского общества, поиск согласия и совместная работа ради общего будущего. Поэтому руководство политсилы приняло решение баллотироваться по округам Донецкой обл. Именно там граждане Украины сейчас больше всего ждут помощи, поддержки и внимания со стороны политиков и власти. Именно там люди сейчас больше всего нуждаются в защите прав и решения гуманитарных проблем. Мы на собственном примере покажем, что нам нечего делить, что украинцев надо объединять в Украину и что это возможно", - отметила Савченко.

"Страна" опубликовала первые десятки ведущих партий, претендующих на проход в парламент.

Также стал известен список партии Саакашвили. Отметим, что лидеры партии "Сила людей" разделись ради предвыборной кампании.