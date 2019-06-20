200 скорых, на которых пиарился Зеленский, оказались подарком Ахметова
Фонд Рината Ахметова собирается закупить 200 машин скорой помощи для больниц Украины до конца 2019 года. Об этом заявила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко на своей странице в Facebook.
По ее словам, больницы получат 136 скорых марок Peugeot и Ford различной комплектации, а также 64 внедорожника, оборудованных медицинской техникой, для отдалённых территориальных громад.
Скриншот: Facebook/Наталья Емченко
Напомним, на прошлой неделе в сети появились фото президента Владимира Зеленского, который держит ключи от "скорых". Их недавно передали больницам в областных центрах.
"200 специальных быстрых для более 100 детских больниц в областных и районных центрах были приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами. Украинских медиков - с наступающим праздником! Всем украинцам - крепкого здоровья!", - писал Зеленский в Facebook.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что встречался с Ахметовым, но говорил не о политике.
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