Фонд Рината Ахметова собирается закупить 200 машин скорой помощи для больниц Украины до конца 2019 года. Об этом заявила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, больницы получат 136 скорых марок Peugeot и Ford различной комплектации, а также 64 внедорожника, оборудованных медицинской техникой, для отдалённых территориальных громад.

Скриншот: Facebook/Наталья Емченко

Напомним, на прошлой неделе в сети появились фото президента Владимира Зеленского, который держит ключи от "скорых". Их недавно передали больницам в областных центрах.

"200 специальных быстрых для более 100 детских больниц в областных и районных центрах были приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами. Украинских медиков - с наступающим праздником! Всем украинцам - крепкого здоровья!", - писал Зеленский в Facebook.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что встречался с Ахметовым, но говорил не о политике.

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