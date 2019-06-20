В канун парламентских выборов львовское радио "Вголос" устроило разбор, почему граждане Украины голосуют не за украинцев, а поддерживают на выборах евреев.

В частности, журналистка станции Юлия Свитанская заявила, при том, что в Украине проживает всего чуть более 100 тысяч евреев и 37 миллионов украинцев, однако многие политики являются евреями. В частности, "и президент, и премьер, и мэр Харькова, и Рабинович, и Тимошенко, и Коломойский, и Пинчук, и даже Кучма".

Об этой передаче на своей странице в соцсети написал глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.

По его словам, журналистка "задалась извечным вопросом и в поисках ответа обратилась "к признанным экспертам по евреям – директору института Соскину (Олег Соскин, директор Института трансформации общества - прим. ред.), политэксперту Корчинскому (Дмитрий Корчинский, глава партии "Братство" - прим. ред.) и политологу Мищенко (Андрей Мищенко, член партии "Свобода" - прим. ред.)".

"Соскин категоричен – все евреи выполняют определенную функцию и работают на Государство Израиль. И не только на Израиль, но и на "разные хасидские структуры, в том числе Хамас" (я не шучу – так написано в статье). Корчинский считает, что слишком большой процент евреев во власти угрожает ростом ксенофобии и нехорошо когда президент – еврей, потому что это символ. По мнению Соскина, евреи объединяются только тогда, когда надо уничтожать Украину: "Евреи грабят и уничтожают государства. Уничтожают экономику, уничтожают украинцев духовно, а сами богатеют".

Ему вторит Корчинский: "Большинство олигархов – евреи, которые ограбили украинскую экономику и народ". Мищенко считает, что антисемитизм в Украине происходит от Кернеса и Рабиновича.

Корчинский верит, что при еврее-президенте хорошо будут жить только евреи. Мищенко считает, что Зеленский будет уничтожать титульную нацию: "природа у всех чужаков такая", - передал Эдуард Долинский содержание радиоэфира.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы через суд хотят стать евреями и поляками.

Также мы сообщали, что советник Путина заявил, что Зеленский хочет заселить Донбасс евреями вместо русских, но в Кремле поспешили отказаться от этих слов.